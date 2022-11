BASF : Inauguration un nouveau site à Pinghu (Chine)

(CercleFinance.com) - BASF annonce que son unité commerciale mondiale en charge du Traitement de surface et faisant partie de la division Coatings, opérant sous la marque Chemetall, a célébré aujourd'hui l'inauguration de son site de production de traitement de surface à la pointe de la technologie dans la ville de Pinghu, dans la province du Zhejiang, en Chine.



S'étendant sur 60 000 mètres carrés, ce site est le premier site de production de BASF situé dans la zone de développement économique du port de Dushan et son plus grand site de traitement de surface au monde.



'Notre objectif est d'être un leader des technologies de surface axé sur la croissance, en fournissant des solutions, des services, une expertise et des innovations durables qui soutiennent nos clients dans diverses industries et sur notre marché de croissance clé - la Chine ', a déclaré Uta Holzenkamp, ​​​​Président, Division des revêtements, BASF.



