BASF : En retrait après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - BASF recule de 1,7% à Francfort, après la publication par le géant de la chimie d'un profit opérationnel en baisse de 6% à 1,6 milliard d'euros au titre de son premier trimestre, malgré des ventes en progression de 7% à 16,8 milliards.



S'il affirme avoir fait preuve de résilience face à la crise du coronavirus grâce à son portefeuille diversifié, le groupe allemand retire ses objectifs 2020, jugeant impossible de faire des estimations fiables de la durée et de l'ampleur de la pandémie.



BASF prévient s'attendre à être sévèrement impacté par les conséquences économiques de la faiblesse de la demande mondiale et de la chute de la production, en particulier des arrêts en cours dans le secteur automobile.



