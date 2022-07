BASF : En recul malgré de solides résultats préliminaires

(CercleFinance.com) - BASF recule de près de 2% à Francfort, malgré la publication lundi soir de ses résultats préliminaires au titre du deuxième trimestre, dont un résultat net estimé en croissance de 26% à 2,09 milliards d'euros, 'nettement supérieur au consensus des analystes'.



'L'augmentation considérable par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent est principalement attribuable à la hausse des revenus tirés de la participation dans Wintershall Dea', explique-t-il.



Eux-aussi au-dessus des attentes du marché selon le groupe de chimie allemand, l'EBIT avant éléments exceptionnels est resté presque stable (-1%) à 2,34 milliards, et le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 16% à près de 23 milliards d'euros.



