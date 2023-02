BASF : En perte nette en 2022 sur des dépréciations

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende

(CercleFinance.com) - BASF publie au titre de 2022 une perte nette part du groupe de 627 millions d'euros, contre un profit de 5,5 milliards l'année précédente, du fait des dépréciations exceptionnellement élevées de participations concernant Wintershall Dea.



'Celles-ci sont notamment dues à la déconsolidation des activités d'exploration et de production russes de Wintershall Dea', rappelle-t-il, mentionnant aussi une dépréciation complète de la participation dans les gazoducs North Stream.



Le groupe de chimie allemand a réalisé un EBIT hors exceptionnel en baisse de 11,5% à 6,9 milliards d'euros, affecté notamment par des coûts plus élevés, alors que son chiffre d'affaires a augmenté de 11,1% à 87,3 milliards, grâce principalement à des hausses de prix.



BASF proposera un dividende stable à 3,40 euros par action pour 2022 et indique viser pour 2023 un EBIT avant éléments exceptionnels entre 4,8 et 5,4 milliards d'euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 84 et 87 milliards.



