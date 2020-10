BASF : Des pertes au troisième trimestre, chute du titre

(CercleFinance.com) - BASF s'attend à enregistrer une perte au troisième trimestre plus importante que les estimations des analystes, en raison de la faiblesse des fondamentaux macroéconomiques résultant de la pandémie de coronavirus.



Le géant allemand de la chimie a déclaré qu'il avait enregistré un EBIT négatif de 2,6 milliards d'euros au cours du dernier trimestre, citant de lourdes dépréciations sans effet sur la trésorerie et des provisions pour restructuration.



A titre de comparaison, le bénéfice du troisième trimestre 2019 s'élevait à 1,4 milliard d'euros.



BASF a comptabilisé des dépréciations d'actifs trimestrielles de 2,8 milliards d'euros en raison de la baisse de la demande des secteurs de l'automobile et de l'aviation - qui a eu un impact sur ses activités de technologies de surface et sur l'offre de produits chimiques de base.



Pour l'ensemble de l'année 2020, la société s'attend à des ventes de 57 milliards d'euros à 58 milliards d'euros, contre 59,3 milliards d'euros en 2019, principalement en raison d'une demande plus faible suite à la pandémie.



Le groupe prévoit un EBIT avant éléments exceptionnels compris entre 3 milliards d'euros et 3,3 milliards d'euros pour 2020, contre 4,6 milliards d'euros l'année dernière.



BASF indique que la pression sur les marges va se poursuive, en particulier pour les produits chimiques de base, ce qui fait chuter les actions de près de 4% cet après-midi à la Bourse de Francfort.





