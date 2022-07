BASF : Dans le vert après des résultats en hausse de 26%

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 1,3% alors qu'UBS confirme son opinion neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 52 E après l'annonce des résultats du 2ème trimestre.



Le résultat net estimé est en croissance de 26% à 2,09 milliards d'euros, 'nettement supérieur au consensus des analystes'.



'L'augmentation considérable par rapport au trimestre correspondant de l'exercice précédent est principalement attribuable à la hausse des revenus tirés de la participation dans Wintershall Dea', explique le groupe.



' Le 2T22 a été battu de 12%, mais il est peu probable que les décisions sur le marché des actions soient modifiées de manière significative ' indique UBS.



L'EBIT avant éléments exceptionnels est resté presque stable (-1%) à 2,34 milliards, et le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 16% à près de 23 milliards d'euros. Ces chiffres sont au-dessus des attentes du marché selon le groupe de chimie allemand.



