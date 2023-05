BASF : Collabore pour améliorer la production de riz au Japon

(CercleFinance.com) - BASF, Kubota et ZEN-NOH annoncent aujourd'hui leur prochaine collaboration pour aider à améliorer et optimiser la production de riz au Japon.



La collaboration comprend deux phases, en commençant par l'intégration de la plate-forme avancée d'optimisation des cultures xarvio FIELD MANAGER de BASF avec la plate-forme d'exploitation de pointe KSAS de Kubota pour évaluer l'opérabilité.



L'objectif principal de l'intégration de la plate-forme est d'augmenter le rendement, d'optimiser l'utilisation des engrais et d'offrir un meilleur retour sur investissement aux agriculteurs.



Cela aiderait également les agriculteurs à devenir plus durables, compétitifs et à atteindre les objectifs établis de réduction des engrais énumérés dans la stratégie du pays.



La deuxième phase de la collaboration testera les performances de l'intégration de la plateforme par le biais d'essais sur le terrain dans des cultures de riz, qui seront gérés par ZEN-NOH.



Konstantin Kretschun, responsable mondial de BASF Digital Farming, commente : ' En travaillant avec Kubota et ZEN-NOH pour connecter les offres, nous pouvons ensemble offrir encore plus de valeur aux agriculteurs et transformer positivement la production de riz au Japon'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.