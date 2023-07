BASF : Coentreprise dans l'éolien offshore avec Mingyang

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir convenu avec Mingyang de construire et d'exploiter conjointement un parc éolien offshore dans le sud de la Chine. Les deux sociétés ont ainsi formé une coentreprise nommée Mingyang BASF New Energy (Zhanjiang), avec 90% pour Mingyang et 10% pour BASF.



Le parc éolien de la municipalité de Zhanjiang, dans la province du Guangdong, aura une capacité installée totale de 500 MW.



Sous réserve de l'approbation de la construction par les autorités compétentes, le parc éolien devrait être pleinement opérationnel en 2025 et la majorité de l'électricité produite sera utilisée pour fournir de l'électricité renouvelable au site de BASF Zhanjiang Verbund.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.