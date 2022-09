BASF : Choisi par Orthex pour ses matières plus durables

(CercleFinance.com) - Orthex a choisi une série de matières premières durables Luran ECO d'INEOS Styrolution pour sa gamme de produits de rangement.



Luran ECO est un copolymère styrène acrylonitrile issu d'une coopération entre INEOS Styrolution et BASF.



Il s'appuie sur la production par BASF de monomère de styrène dérivé de matières premières renouvelables. INEOS Styrolution utilise ce matériau comme matière première.



Selon une évaluation indépendante, l'empreinte carbone du nouveau matériau est inférieure de 93 % à celle de la version Luran d'origine fossile.



Alexander Rosenlew, PDG d'Orthex Group, commente : ' INEOS Styrolution et BASF nous permettent d'augmenter la part des matières premières durables dans notre production à 80% d'ici 2030. '



' Les matières premières BMB et les matières premières basées sur les déchets plastiques recyclés constituent un moyen très intéressant de contribuer à l'amélioration de l'empreinte carbone des produits ultérieurs ', ajoute Stefanie Kutscher, responsable de la gestion commerciale du styrène au sein de la division Styrenics Business Europe de BASF.



