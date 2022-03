BASF : Choisi par le fabricant chinois Yiwu Midi Technology

(CercleFinance.com) - BASF annonce que le fabricant chinois de bouteilles Yiwu Midi Technology a choisi son polymère thermoplastique Ultrason P 3010 pour produire des tasses à emporter réutilisables, dans le cadre du lancement sur le marché de ce nouveau segment d'activité.



Le polyphénylsulfone (PPSU) de BASF offre en effet une combinaison unique d'avantages, aussi bien en matière de durabilité que de résistance aux hautes températures. Par ailleurs, Ultrason P 3010 n'a aucun impact sur le goût ou l'odeur du contenu et ne présente aucune décoloration au contact de liquides chauds ou froids.



'En raison de sa résistance à long terme et de sa multifonctionnalité, nous avons pu développer des tasses à emporter réutilisables qui peuvent contribuer à un mode de vie plus durable avec moins de déchets d'emballage', se félicite Xiong Han, directeur général de Yiwu Midi Technology.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.