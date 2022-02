BASF : Changements au sein du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - BASF annonce quelques changements au sein de son conseil d'administration. Ainsi, à compter du 1er mars, Saori Dubourg prendra la responsabilité des divisions Monomères, Matériaux de Performance, Pétrochimie et Intermédiaires. Elle continuera d'être responsable de la région Europe.



Par ailleurs, Michael Heinz assumera la responsabilité des divisions Agricultural Solutions, Care Chemicals et Nutrition & Health. Il continuera d'être responsable des régions Amérique du Nord et Amérique du Sud.



