BASF : Capacités accrues dans les solvants aux USA

(CercleFinance.com) - BASF a annoncé jeudi qu'il allait augmenter sa capacité de production de solvants sur son site de Geismar (Louisiane) afin de répondre à la demande croissante de ses clients.



Le groupe chimique allemand explique que l'accroissement de ses capacités vise à s'adapter au mieux aux besoins des secteurs de l'encre électronique, des revêtements, de l'automobile et de l'agriculture.



BASF précise que ses projets d'augmentation des capacités vont pouvoir se concrétiser d'ici à la fin de l'année du fin des investissements importants qu'il a récemment consentis sur le site.



La société emploie plus de 16.700 personnes en Amérique du Nord, où elle a généré un chiffre d'affaires de 25,9 milliards de dollars l'an dernier, soit près d'un tiers de son chiffre d'affaires total.



