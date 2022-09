BASF : Avec Arcus pour produire de l'huile de pyrolyse

(CercleFinance.com) - BASF et ARCUS, entreprise technologique basée à Ludwigsburg, en Allemagne, viennent de signer un accord sur la production et l'approvisionnement en huile de pyrolyse à partir de déchets plastiques mixtes.



ARCUS prévoit de mettre en service la première usine commerciale de pyrolyse de déchets plastiques mixtes en Allemagne.



La fourniture d'huile pyrolytique issue de déchets plastiques mixtes permet de poursuivre l'expansion de l'activité ChemCyclingTM de BASF.



' Grâce à l'achat garanti de l'huile produite, ARCUS peut construire d'autres installations de plus grande capacité et ainsi contribuer de manière significative à la fermeture des cycles de matériaux avec BASF ', relève Daniel Odenthal, directeur d'exploitation d'ARCUS Greencycling Technologies.



' La collaboration avec ARCUS souligne l'engagement de BASF à préserver les ressources en utilisant des matières premières recyclées dans l'industrie chimique et à favoriser la transition vers une économie circulaire ', ajoute Christoph Gahn, vice-président des activités et technologies de recyclage chimique chez BASF.



L'accord prévoit l'utilisation de jusqu'à 100 000 tonnes d'huile pyrolytique par an.



