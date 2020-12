BASF : Achat d'énergie solaire aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - L'unité américaine de BASF a conclu un accord pour acheter de l'énergie solaire à EDF, confirmant ainsi l'intérêt des industriels pour l'énergie verte.



EDF Renewables North America a annoncé que son projet 'Space City Solar' au Texas a obtenu une première tranche de 55 mégawatts qui sera fournie au fabricant allemand de produits chimiques par le biais d'un 'accord d'achat d'énergie'.



Le projet, qui est situé dans le comté de Wharton au Texas, devrait commencer sa construction à l'été 2021 et la livraison d'électricité propre à l'été 2022. Sa capacité totale devrait atteindre 345 mégawatts.



BASF compte plus de 20 000 employés en Amérique du Nord, où elle a réalisé un chiffre d'affaires de près de 20 milliards de dollars en 2018.



