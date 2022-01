BASF : Accords pour du gaz marin à faible émission CO2

(CercleFinance.com) - BASF annonce la signature d'un accord de développement conjoint avec China BlueChemical, spécialiste de la production de gaz naturel, et la société d'ingénierie chimique Wuhuan Engineering, afin de promouvoir le développement et l'utilisation à faible émission carbone des ressources gazières marines.



Contrairement au gaz naturel commercial, le gaz marin contient de fortes concentrations de CO2 : ce gaz carbonique soit être éliminé pour être utilisable pour des applications à grande échelle en aval.



Dans ce cadre, BASF tirera parti de sa vaste expertise dans le développement de catalyseurs et collaborera avec les deux sociétés pour relever ces défis.



'Grâce à nos efforts conjoints, nous visons à développer un procédé commercialement viable pour l'utilisation du gaz marin avec une empreinte CO2 considérablement réduite ', résume le Dr Detlef Ruff, vice-président senior Process Catalysts chez BASF.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.