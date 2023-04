BASF : Accord de licence avec Schothorst Feed Research

(CercleFinance.com) - BASF annonce avoir signé un accord avec Schothorst Feed Research (SFR) afin de lui accorder certains droits de licence non exclusifs sur Opteinics™, la solution numérique de BASF pour l'empreinte environnementale des aliments pour animaux et des protéines animales.



SFR intégrera la plateforme numérique de durabilité Opteinics™ dans ses services mondiaux de conseil en nutrition animale, ajoutant ainsi une nouvelle dimension axée sur la durabilité au sein de son Advanced Feed Package.



Grâce à cette collaboration, BASF et SFR aideront les producteurs d'aliments pour animaux et d'animaux à comprendre et à réduire leur impact environnemental et à contribuer à une production plus durable d'aliments pour animaux et de protéines animales.



