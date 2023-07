BASF : Abaisse ses prévisions pour l'exercice 2023

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du groupe a diminué de 24,7 % au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période de l'année précédente, à 17,3 milliards d'euros.



' La baisse des ventes est principalement attribuable à la baisse des prix, principalement dans les secteurs Produits chimiques, Technologies de surface et Matériaux ' indique le groupe.



Le résultat opérationnel (EBIT) avant éléments exceptionnels de 1,0 milliard d'euros au deuxième trimestre 2023 était inférieur de 1,3 milliard d'euros à celui de la même période de l'exercice précédent.



' Presque tous les segments y ont contribué avec des baisses significatives des bénéfices, en particulier les segments Chimie et Matériaux ' précise la direction.



Le résultat opérationnel avant amortissements et éléments exceptionnels (EBITDA avant éléments exceptionnels) a diminué de 1,3 milliard d'euros à 1,9 milliard d'euros et l'EBITDA de 1,5 milliard d'euros à 1,9 milliard d'euros au deuxième trimestre 2023. Le résultat net s'est élevé à 499 millions d'euros, contre 2,1 milliards d'euros au même trimestre de l'exercice précédent.



Les prévisions du groupe pour l'exercice 2023 ont été abaissées. Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 73 et 76 milliards d'euros (entre 84 et 87 milliards d'euros) et un EBIT avant éléments exceptionnels compris entre 4,0 et 4,4 milliards d'euros (entre 4,8 et 5,4 milliards d'euros).



