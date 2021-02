BASF : À peu près stable après ses résultats 2020

(CercleFinance.com) - BASF se maintient proche de son équilibre à Francfort, après la publication d'un profit opérationnel hors exceptionnel en baisse de 11% à 7,4 milliards d'euros au titre de l'année 2020, pour un chiffre d'affaires pratiquement stable à 59,1 milliards.



Avec un cash-flow des activités poursuivies de 5,4 milliards d'euros, le géant allemand de la chimie va proposer un dividende stable à 3,30 euros par action pour l'exercice, soit un montant de trois milliards d'euros.



Pour l'année 2021, BASF anticipe un profit opérationnel hors exceptionnel entre 4,1 et cinq milliards d'euros ainsi qu'un chiffre d'affaires entre 61 et 64 milliards, sur la base d'une croissance de l'économie mondiale estimée à 4,3%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Retrouvez les prochains détachements de dividende