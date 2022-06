BASF : A développé une barquette compostable avec Confoil

(CercleFinance.com) - Confoil et BASF ont développé une barquette en papier doublement compostable certifiée pour l'emballage de plats cuisinés. Ces barquettes DualPakECO® sont fabriquées en carton léger et revêtues du biopolymère ecovio® PS 1606 de BASF.



Les performances en matière de traitement, de scellage, d'imprimabilité et de résistance sont comparables à celles des barquettes alimentaires en PET classiques.



Ces nouvelles barquettes alimentaires peuvent être utilisées dans les fours à micro-ondes et conventionnels, dans les réfrigérateurs et les congélateurs.



'Nous voulions une barquette alimentaire à base de papier qui réponde à toutes les exigences des industries alimentaires, mais avec l'avantage supplémentaire qu'elle est certifiée compostable', souligne Alison Buxton, directrice de Confoil.



'Le compostage est le processus le plus efficace en termes de ressources pour le recyclage des déchets alimentaires', ajoute Rowan Williams, du service de développement du marché des biopolymères chez BASF. 'Cette solution d'emballage soutient une économie circulaire car elle contribue à détourner les déchets alimentaires et les emballages souillés par les aliments des décharges et de l'incinération, évitant ainsi les émissions de gaz à effet de serre associées.'



