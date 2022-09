Barry Callebaut : Veut une meilleure traçabilité du cacao

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut mène et soutient des initiatives visant à améliorer la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement du cacao en s'associant à des acteurs clés de la chaîne.



Selon la World Cocoa Foundation (WCF), environ la moitié de l'approvisionnement mondial en fèves est indirectement approvisionnée par les entreprises de cacao et de chocolat auprès d'exportateurs et de négociants indépendants.



' Une stratégie de développement durable efficace doit intégrer un système de traçabilité robuste qui combine les données de l'industrie avec celles des gouvernants et qui est accessible à tous les groupes de parties prenantes ', estime Steven Retzlaff, Président de Global Cocoa.



Barry Callebaut a déjà atteint des niveaux élevés de traçabilité dans sa chaîne d'approvisionnement directe. En 2020/21, un total de 240 570 exploitations situées à moins de 25 kilomètres d'une zone forestière protégée ont été cartographiées et surveillées.



' Globalement, nous avons atteint 80 % de traçabilité au niveau des coopératives et 60 % au niveau des exploitations. Nous sommes convaincus que nous parviendrons à une traçabilité totale de notre chaîne d'approvisionnement directe d'ici 2025. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.