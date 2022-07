Barry Callebaut : Redémarrage à Wieze prévu début août

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut annonce que le nettoyage des lignes de production de chocolat affectées par l'entrée de lécithine positive à la salmonelle dans son usine de Wieze, en Belgique, devrait permettre aux premières lignes nettoyées de redémarrer au début du mois d'août.



Le groupe suisse rappelle avoir détecté le 27 juin dernier, dans cette usine, un lot de production de chocolat positif à la salmonelle et avoir rapidement identifié un lot de lécithine d'un fournisseur comme cause profonde.



Toute production de chocolat sur ce site a donc été interrompue le 29 juin, par mesure de précaution. Après son redémarrage, Barry Callebaut prévoit une montée en puissance progressive vers la pleine capacité au cours des semaines suivantes.



