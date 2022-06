Barry Callebaut : Projet durable réussi à Madagascar

(CercleFinance.com) - Le chocolatier suisse Barry Callebaut a annoncé vendredi qu'il avait décidé d'étendre le partenariat conclu en 2016 à Madagascar avec le fabricant d'extraits et d'arômes de vanille Prova après des résultats jugés satisfaisants.



Le groupe helvétique estime que l'accord a été couronné de succès puisqu'il lui permet de garantir aujourd'hui à 100% son approvisionnement en vanille produite de manière durable pour l'Europe.



En dépit de conditions météorologiques parfois difficiles, des effets de la pandémie et de la volatilité des prix agricoles, cette collaboration a dépassé toutes les attentes et va désormais entrer dans sa seconde phase de développement, indique Barry.



L'objectif du projet, lancé en 2016 à Madagascar, était de diversifier et de stabiliser les revenus des producteurs de vanille en introduisant la culture du cacao, tout en favorisant l'adoption de bonnes pratiques agricoles.



Pour rappel, Barry Callebaut s'est donné comme objectif de n'utiliser que des ingrédients issus de l'agriculture durable dans ses produits d'ici à 2025.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.