Barry Callebaut : Projet agroforestier avec Nestlé

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut et Nestlé s'associent dans un projet agroforestier à grande échelle en Côte d'Ivoire.



L'accord va permettre de déployer 11 500 hectares d'agroforesterie à plus de 6 000 agriculteurs en Côte d'Ivoire. ' C'est une étape importante dans notre parcours climatique commun, soutenant nos efforts pour étendre davantage l'agroforesterie dans les communautés productrices de cacao ' indique le groupe.



Ce partenariat conjoint soutient les ambitions de Nestlé et Barry Callebaut en matière de cacao climatiquement intelligent, en visant à éliminer jusqu'à 1,3 million de tonnes de CO2 sur 25 ans.



' Dans le cadre de la feuille de route Net Zero de Nestlé, nous nous engageons à réduire l'impact climatique de notre entreprise jusqu'aux fermes auprès desquelles nous nous approvisionnons. Un partenaire de confiance comme Barry Callebaut est essentiel pour réussir. Plus de 21 000 terrains de football sont couverts par notre projet agroforestier conjoint pour soutenir les agriculteurs qui font partie du Plan Cacao Nestlé ' a déclaré Darrell High, responsable cacao chez Nestlé.



' La collaboration nous permet de soutenir la plantation d'arbres dans les plantations de cacao, tout en restaurant les écosystèmes, en éliminant le carbone de l'atmosphère, en diversifiant les revenus des agriculteurs et, en fin de compte, en augmentant la résilience climatique des agriculteurs ' a déclaré Tilmann Silber, responsable du programme mondial sur les forêts et le carbone chez Barry Callebaut.



