Barry Callebaut : Profite du conseil d'un analyste

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut a gagné 1% aujourd'hui à Zurich, soutenu par une analyse de Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre avec un objectif de cours relevé de 2300 à 2425 francs suisses, accompagné d'un ajustement de ses hypothèses de BPA ajustés, de -2,5% pour 2021, +5,3% pour 2022 et +13,6% pour 2023.



Le broker attend pour le chocolatier helvétique des taux de croissance élevés aux troisième et quatrième trimestre 2021 en raison de la faible base de comparaison et d'une poursuite du redressement de l'activité.



'Nous sommes même plus positifs pour les années à venir (croissances de volumes estimées à 7,2% en 2021-22 et à 6% en 2022-23) du fait d'un pipeline d'externalisation prometteur et d'opportunités d'affaires pour G&S', ajoute Stifel.





