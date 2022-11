Barry Callebaut : Pénalisé par une dégradation de broker

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut perd 2% à Zurich, pénalisé par une note de Stifel qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours ramené de 2400 à 2100 francs suisses, sur le titre du chocolatier helvétique.



'Notre dégradation se fonde sur un manque de catalyseurs et sur des préoccupations concernant l'externalisation, des changements à la direction et son exposition à la Russie', explique le broker qui abaisse ses estimations de BPA.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.