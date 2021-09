Barry Callebaut : Partenariat renouvelé avec Hershey

(CercleFinance.com) - Hershey Company et Barry Callebaut annoncent l'extension de leur partenariat stratégique d'approvisionnement initialement signé en 2007, par lequel Barry Callebaut fournit des produits à Hershey aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



Le chocolatier suisse continuera ainsi d'approvisionner les activités nord-américaines de Hershey en chocolat liquide et en produits finis, ce qui 'permettra aux deux sociétés de continuer à stimuler la croissance stratégique à long terme en Amérique du Nord'.



