Barry Callebaut : Objectifs à moyen terme relevés

(CercleFinance.com) - Confiant à moyen terme, Barry Callebaut table en moyenne sur les trois exercices 2020-21 à 2022-23, sur une croissance de 5-7% des volumes et une hausse de l'EBIT en monnaies locales plus forte que celle des volumes, 'hors évènement majeur imprévisible'.



Il affiche un chiffre d'affaires de 5,2 milliards de francs suisses au titre des neuf premiers mois de son exercice 2019-20, en baisse de 4,4% en données publiées et quasi-stable (+0,4%) en monnaies locales.



Le chocolatier helvétique a vu ses volumes se tasser de 1,3% sur la période, la bonne dynamique des six premiers mois ayant été impactée par le Covid-19 sur le troisième trimestre, au cours duquel les volumes ont chuté de 14,3%.



