Barry Callebaut : Le titre peu changé après les résultats

(CercleFinance.com) - Le chocolatier Barry Callebaut évoluait sans grand changement mercredi à la Bourse de Zurich suite à l'annonce de ses résultats semestriels et à l'arrivée d'un nouveau directeur général.



La société, qui vend des produits à base de cacao, a dévoilé mercredi un chiffre d'affaires en hausse de 7,9% à 4,18 milliards de francs suisses pour le premier semestre de son exercice 2022/2023, qui a pris fin le 28 février.



Le groupe suisse explique avoir bénéficié de la la vigueur des cours des matières premières et du contexte inflationnistes, qui lui ont permis de relever ses prix.



Mais ses ventes en volumes se sont repliées de 2,9% à 1,13 million de tonnes.



Son bénéfice net a progressé de plus de 10% à 234,3 millions de francs, pour un résultat opérationnel (Ebit) en hausse de 6,7% à 348 millions.



Le groupe a déclaré qu'il visait désormais au titre de son exercice 2022/23 une croissance de ses volumes comprise entre 0% et 5%, assortie d'une amélioration de son résultat d'exploitation.



Barry a par ailleurs annoncé la nomination de Peter Feld, un allemand de 57 ans qui dirigeait jusqu'ici la société d'investissement Jacobs Holding, en remplacement de son directeur général Peter Boone, parti pour des raisons personnelles.



Suite à ces annonces, l'action du premier chocolatier mondial s'adjugeait un peu plus de 0,1% mercredi matin, dans un marché boursier suisse tout aussi stable.



