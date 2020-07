Barry Callebaut : Lance une émission obligataire de 450 MCHF

(CercleFinance.com) - Le producteur suisse de chocolat Barry Callebaut a déclaré avoir levé 450 millions de francs suisses (environ 420 millions d'euros) grâce à une émission obligataire 'fortement sursouscrite'.



Le fabricant de produits à base de chocolat et de cacao a annoncé son deuxième prêt allemand 'Schuldscheindarlehen' en deux ans, levant l'équivalent de 450 millions de francs suisses.



L'opération renforcera la structure de liquidité à long terme du groupe en prolongeant la maturité moyenne à des taux d'intérêt attractifs, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard des sources de financement à court terme, a déclaré Barry Callebaut.



L'emprunt a une durée moyenne de 6,9 ans et un taux d'intérêt moyen de 1,68%. L'offre a attiré des banques allemandes, européennes et asiatiques, a déclaré Barry Callebaut.



