Barry Callebaut : Inauguration d'un centre à New York

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut, annonce le lancement de son deuxième centre Chocolate Academy™ aux États-Unis, situé au coeur de la ville de New York.



' Cette nouvelle installation sert d'espace créatif où les chefs et les artisans peuvent développer leur talent et leurs compétences ' indique le groupe.



Le nouveau centre Chocolate Academy™ sera situé dans le Meatpacking district.



' La ville est connue pour attirer les meilleurs talents du monde entier dans divers secteurs, notamment la confiserie, la pâtisserie et le chocolat, ce qui en fait l'endroit idéal pour une nouvelle implantation ' rajoute le groupe.



