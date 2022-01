Barry Callebaut : En baisse malgré des volumes solides

(CercleFinance.com) - Le chocolatier Barry Callebaut s'inscrit en léger repli mercredi à la Bourse de Zurich malgré l'annonce de volumes d'activité trimestriels meilleurs que prévu.



Le groupe suisse a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires en hausse de 14,3% à 2,03 milliards de francs suisses (+14% à taux de change constants) au titre des trois mois clos fin novembre.



Exprimées en volumes, ses ventes ont progressé de 8,9%, dont une croissance organique de 8,1%, à 610.048 tonnes, alors que le consensus visait 604.000 tonnes.



Le leader mondial des produits à base de chocolat et de cacao de qualité supérieure souligne que ses volumes d'activités sont désormais revenus bien au-dessus de leurs niveaux d'avant la pandémie.



Le groupe a également confirmé ses objectifs à moyen terme en dépit des conséquences toujours palpables de l'épidémie de Covid et des difficultés d'approvisionnement qui n'épargnent pas le marché du cacao.



L'action Barry Callebaut se repliait malgré tout de 0,5% mercredi matin, alors que l'indice de référence de la Bourse de Zurich gagnait 1,4%.



