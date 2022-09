Barry Callebaut : Distingué pour sa gestion des risques ESG

(CercleFinance.com) - Pour la quatrième année de suite, Barry Callebaut indique être classé n°1 pour la gestion des risques ESG (environnement, social et gouvernance) dans sa chaine d'approvisionnement, sur 579 entreprises dans la catégorie 'produits alimentaires' par Sustainalytics.



'Ce résultat confirme une fois de plus notre position de leader, non seulement dans le secteur du cacao et du chocolat, mais aussi par rapport à nos pairs de l'industrie alimentaire et des boissons au sens large', commente le groupe agroalimentaire suisse.



