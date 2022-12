Barry Callebaut : Des investissements accrus dans l'Ontario

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut a annoncé jeudi qu'il allait porter à 100 millions de dollars le montant total des investissements destiné à son usine canadienne de Chatham, dans l'Ontario.



Le chocolatier suisse rappelle qu'il avait déjà consacré, en 2018, une enveloppe de 30 millions de dollars en vue d'accroître les capacités de stockage du site et d'élargir la gamme de produits proposés aux clients.



Le groupe compte maintenant débloquer quelque 70 millions de dollars, d'ici à la fin de l'été prochain, pour l'amélioration de ses capacités de production, notamment via l'ajout de nouvelles lignes de moulage.



Barry prévoit par ailleurs d'accroître la production de chocolat sans produits laitiers afin de mieux coller à la demande actuelle.



En avril dernier, le producteur de cacao avait déjà consacré 104 millions de dollars à la construction d'une nouvelle usine de spécialités à Brantford (Canada), cette fois dédiée à la production de chocolats sans sucre et à hautes protéines.



