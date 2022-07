Barry Callebaut : Départ du responsable de Gourmet

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut annonce que Pablo Perversi, chief innovation, sustainability & quality officer, global head of Gourmet et membre du comité exécutif, a décidé de poursuivre de nouvelles opportunités de carrière en dehors du groupe, à compter du 1er septembre.



'Sous sa direction, notre activité Gourmet est devenue un moteur de croissance rentable, nous avons décroché des innovations révolutionnaires et sommes devenus un leader en matière de développement durable', commente Peter Boone, le CEO du chocolatier suisse.



Le successeur de Pablo Perversi sera annoncé en temps voulu. Steven Retzlaff, président Global Cocoa, ajoutera la responsabilité de la stratégie de développement durable du groupe à son portefeuille à compter du 1er septembre.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.