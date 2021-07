Barry Callebaut : Croissance de 7,7% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut publie un chiffre d'affaires de 5,35 milliards de francs suisses au titre des neuf premiers mois de son exercice 2020-21, en croissance de +7,7% en monnaies locales et de +2,1% en données publiées.



Le fabricant de produits à base de cacao a enregistré une progression du volume des ventes de +3,4% à 1,62 million de tonnes, avec en particulier un regain de vigueur de l'activité chocolat au troisième trimestre (+21,2%).



Le groupe helvétique se dit confiant dans ses objectifs à moyen terme, à savoir, en moyenne pour la période de trois ans (2020-21 à 2022-23), une croissance des volumes de 5 à 7% et une hausse de l'EBIT supérieure à celle des volumes en devises locales.



