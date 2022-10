Barry Callebaut : Acquisition d'une usine au Maroc

(CercleFinance.com) - Barry Callebaut annonce la signature d'un accord à long terme avec Attelli, distributeur et fabricant de confiseries basé au Maroc, dont il reprend l'actif industriel à Casablanca, de façon à se doter d'une première unité de production au Maroc et sur le continent africain.



En outre, le chocolatier suisse conclut avec Attelli un contrat d'approvisionnement à long terme, un partenariat qui permet à l'entreprise de mieux répondre aux demandes locales et d'accélérer son expansion en Afrique du Nord.



Cette usine viendra compléter la Chocolate Academy ouverte il y a cinq mois, offrant des opportunités de cocréation et de codéveloppement ainsi que des solutions de fabrication. Les parties ont convenu de ne pas divulguer d'autres termes de l'accord.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.