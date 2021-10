Barclays : Les trimestriels accueillis sans enthousiasme

(CercleFinance.com) - Barclays a fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, essentiellement à la faveur du dynamisme de sa division de banque d'investissement.



Le bénéfice avant impôts de la banque britannique est ressorti à près de deux milliards de livres sterling sur le troisième trimestre, contre 1,15 milliard de livres un an auparavant.



A titre de comparaison, le consensus visait de son côté 1,6 milliard de livres.



Dans son communiqué, Barclays note que son métier de banque d'investissement est resté un 'point fort' au cours du trimestre, même si l'établissement dit avoir aussi constaté des signes de redressement du coté de son activité de services aux particuliers, ainsi que les premiers frémissements d'un environnement plus favorable en termes de taux.



Ces résultats étaient néanmoins accueillis sans grand enthousiasme par les analystes.



'Nous nous attendons à ce que le groupe continue de gagner des parts de marché dans la banque d'investissement, mais nous craignons que beaucoup de ces progrès soient davantage liés au retrait de concurrents de ces activités plutôt qu'à une véritable dynamique de conquête', souligne RBC.



'Dès lors, nous pensons que le rythme de ces gains de parts de marché devrait ralentir', prévient le broker canadien.



A la Bourse de Londres, l'action Barclays perdait plus de 0,6% jeudi en fin de matinée.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.