Barclays : Les rachats d'actions redémarrent

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé vendredi le lancement d'un programme de rachats d'actions portant sur un montant maximum de 700 millions de livres (820 millions d'euros).



L'établissement bancaire britannique précise que ces rachats d'actions vont reprendre dès aujourd'hui pour se terminer au plus tard le 4 août.



L'objectif du programme est de réduire le capital du groupe via l'annulation des titres rachetés, explique Barclays dans un communiqué.



Pour mémoire, Barclays avait suspendu le versement de ses dividendes et la conduite de ses rachats d'actions il y a près d'un an, en pleine crise pandémique.



