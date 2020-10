Barclays : Les bénéfices s'envolent au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Ce matin, la banque britannique a annoncé un bénéfice avant impôts de 2 milliards de livres pour les neuf premiers mois de 2020, contre 2,4 milliards de livres il y a un an, soit un recul de 19%.



Cependant, au 3e trimestre, Barclays a réalisé un bénéfice avant impôts de 1,1 milliard de livres (contre 246 millions l'année précédente), bien au-delà du consensus de 465 millions de livres fourni par la société.



Les revenus de sa division de banque de financement et d'investissement - l'activité qui fournit l'essentiel des bénéfices de la banque - ont atteint 2,9 milliards de livres sur la période, en hausse de 11% d'une année sur l'autre, grâce aux solides revenus des activités de marché.



Barclays déclare toutefois que ses perspectives restent 'incertaines', en raison des développements futurs de la pandémie et du résultat des négociations sur le Brexit.



Le titre était en hausse de 6,2% dans les échanges de ce vendredi matin.





