Barclays : Le titre profite d'un relèvement de RBC

(CercleFinance.com) - L'action Barclays progresse vendredi matin à la Bourse de Londres suite à la décision du courtier RBC de relever son opinion sur le titre.



L'intermédiaire indique être passé à 'surperformance' contre 'performance en ligne avec le secteur' sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 215 à 230 pence, ce qui correspond un potentiel d'appréciation de près de 50%.



Dans une note de recherche, Royal Bank of Canada met en avant l'avantage 'structurel' dont bénéficie selon lui l'établissement britannique.



'Nous nous attendons à ce que sa récente surperformance vis-à-vis de ses comparables que ce soit dans le trading ou la banque d'investissement se poursuive, Barclays étant notamment appelé à capitaliser sur le récent effondrement de Credit Suisse', explique RBC dans l'étude.



'Le groupe devrait par ailleurs dévoiler cette année davantage d'informations concernant ses activités de gestion de fortune et de banque privée, dont les performances sont probablement sous-évaluées par le marché', ajoute-t-il.



Vers 11h15 (heure de Londres), l'action Barclays s'octroyait plus de 0,9% alors qu'au même instant, l'indice FTSE avançait de 0,5%.



Bien aidé par la publication des résultats trimestriels meilleurs que prévu, le titre a regagné plus de 15% en trois semaines.



