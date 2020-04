Barclays : Le résultat trimestriel touché par une dépréciation

(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 5,5% ce matin à la Bourse de Londres après l'annonce des résultats sur le 1er trimestre 2020. Barclays a déclaré un bénéfice avant impôts de 900 millions de livres sterling pour le premier trimestre, car il a souffert du ralentissement macroéconomique provoqué par la pandémie de Covid-19.



Le groupe britannique a déclaré qu'il avait comptabilisé une charge de dépréciation de 2,1 milliards de livres, reflétant ses premières estimations de l'impact de l'épidémie.



Ce montant reflète principalement les frais de prêt massif au cours du trimestre et la détérioration attendue des variables macroéconomiques, y compris les pics de chômage attendus pour le Royaume-Uni et les États-Unis, a déclaré le groupe.



Barclays a affiché un bénéfice avant impôts de 3 milliards de livres sterling au premier trimestre, avant prise en compte des charges de dépréciation de crédit.



La banque a indiqué qu'elle avait enregistré une 'bonne' performance en termes de revenus dans sa division de banque de financement et d'investissement (CIB), où son activité des marchés a enregistré un trimestre record en raison d'une volatilité extrême.



