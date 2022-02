Barclays : Le bénéfice meilleur que prévu en 2021

(CercleFinance.com) - Barclays a publié mercredi un bénéfice annuel meilleur que prévu, le groupe financier britannique ayant profité de son modèle économique qu'il présente comme 'diversifié'.



A 8,4 milliards de livres sur l'exercice 2021, son bénéfice imposable a été presque multiplié par trois par rapport à celui de trois milliards de livres enregistré sur l'exercice précédent.



La rentabilité des fonds propres tangibles (RoTE) - un indicateur bancaire clé qui permet de mesurer la capacité d'un établissement à dégager des profits - a atteint des niveaux 'à deux chiffres' dans toutes les lignes de métiers.



Sa filiale britannique de banque de détail, Barclays UK, a notamment généré un RoTE de 17,6% l'an dernier, contre 3,2% à l'issue de l'exercice 2020, ce qui en fait désormais la branche la plus rentable du groupe.



Les profits de la division de banque d'investissement ont atteint pour leur part un niveau 'record' de 5,8 milliards de livres, grâce notamment à la vigueur de la banque d'affaires et du trading sur actions.



Barclays en a profité pour annoncer le départ de son directeur financier, Tushar Morzaria, qui sera remplacé par son adjointe Anna Cross à compter du 22 avril.



Toutes ces annonces étaient accueillies favorablement par les investisseurs mercredi matin à la Bourse de Londres, où le titre progressait de plus de 3% dans les premiers échanges.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.