Barclays : Ingrid Hengster prend la direction de l'Allemagne

(CercleFinance.com) - Barclays annonce la nomination d'Ingrid Hengster en tant que DG de l'Allemagne. Ingrid Hengster devient également présidente mondiale de la banque d'investissement.



Ingrid Hengster prend la tête de Barclays en Allemagne et est donc responsable de la mise en oeuvre de la stratégie pays conformément aux ambitions régionales et mondiales de la Banque.



Dans son rôle dans le secteur de la banque d'investissement, elle intervient pour les principaux clients de la banque d'investissement dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse).



