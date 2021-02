Barclays : En recul après ses résultats annuels

(CercleFinance.com) - Barclays recule de plus de 3% à Londres, après la publication d'un profit attribuable ajusté en chute de 61% à 1,64 milliard de livres sterling, soit 9,5 pence par action, et d'un profit avant impôt ajusté divisé par deux (-48%) à 3,22 milliards.



Les revenus opérationnels nets de la banque britannique se sont contractés de 14% à 16,93 milliards de livres, sous l'effet d'une forte augmentation des charges pour dépréciations de crédit à 4,84 milliards, contre 1,91 milliards en 2019.



Barclays anticipe une amélioration significative de son retour sur capitaux propres tangibles en 2021, prévenant toutefois que ses perspectives demeurent 'incertaines et sujettes à des changements en fonction de l'évolution et la persistance de la pandémie de Covid-19'.



