Barclays : En berne après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Barclays lâche plus de 4% à Londres après la publication par la banque d'un bénéfice avant impôts de 4,6 milliards de livres sterling et d'un bénéfice attribuable de 3,1 milliards, soit 19,9 pence par action, au titre du premier semestre 2023.



'Barclays a réalisé une performance constante d'un trimestre à l'autre, démontrant sa résilience dans un contexte macroéconomique mitigé', affirme le groupe britannique qui se dit 'très confiant dans la réalisation d'un RoTE annuel supérieur à 10%'.



Il met aussi en avant une augmentation des rendements en capital pour les actionnaires, grâce notamment à un dividende de 2,7 pence par action au premier semestre 2023, en croissance de 20% par rapport à la même période en 2022.



