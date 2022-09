Barclays : Cède toutes ses parts dans le sud-africain Absa

(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé jeudi la vente de l'intégralité de sa participation dans le groupe financier sud-africain Absa, soit 7,4% du capital, par le biais d'un placement accéléré.



Les quelque 63 millions d'actions cédées par Barclays correspondent à une valeur d'environ 538 millions de livres (622 millions d'euros), précise la banque britannique dans un communiqué.



Absa, coté à la Bourse de Johannesburg, est l'un des plus grands groupes de services financiers diversifiés d'Afrique avec une présence dans 12 pays du continent, dont le Ghana, le Kenya et la Tanzanie, et un effectif d'environ 42.000 employés.



Ses activités s'étendent des services bancaires de banque de détail, aux

particuliers et aux entreprises aux services de banque de financement et d'investissement, en passant par la gestion de patrimoine et l'assurance.



