Barclays : Bail signé pour un nouveau siège français

(CercleFinance.com) - Barclays annonce avoir signé un bail pour un nouvel espace de bureaux plus grand à Paris, accord d'une durée de 12 ans et qui verra la banque britannique déménager son siège français au 52 Avenue Hoche dans le 8ème arrondissement.



L'immeuble sera entièrement rénové et Barclays devrait prendre possession des lieux en 2024. Ce complexe de 11.500 m² sera situé à proximité de l'Arc de Triomphe et à moins de 100 mètres de l'emplacement actuel du groupe sur l'avenue de Friedland.



Le 52 Hoche comprendra une nouvelle salle des marchés à la pointe de la technologie, qui soutiendra l'activité des marchés de Barclays à Paris, et offrira un meilleur environnement de travail aux équipes de banques d'investissement, d'entreprise et privée.



