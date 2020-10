Barclays : Annonce de nouveaux partenariats caritatifs

(CercleFinance.com) - Barclays LifeSkills a annoncé de nouveaux partenariats caritatifs afin de soutenir une main-d'oeuvre vieillissante et accroître les niveaux de compétences professionnelles des travailleurs du Royaume-Uni dans un contexte de pandémie.



Les partenariats annoncés aujourd'hui toucheront près de 200 000 adultes ayant besoin d'un soutien personnalisé pour entrer, rester et progresser sur le marché du travail.



Barclays travaillera notamment avec Working Chance (soutien spécialisé), Timewise (projets pilotes), Child Poverty Action Group (soutien au travail), Center for Aging Better et Carers UK (aide aux plus de 50 ans), Maggie's (soutien aux personnes atteintes de cancer), Smallwood Trust (aide aux femmes financièrement vulnérables) ou encore Wise Group (fourniture de ressources).





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.