Bankia : Confirme le projet de fusion avec Caixabank

(CercleFinance.com) - Bankia confirme être en contact avec Caixabank pour étudier une éventuelle opportunité concernant la fusion des deux entités.



' Nous tenons à préciser qu'une proposition visant à lancer une étude et une analyse a été soumise à la direction de Bankia. Cette proposition permettra au conseil d'administration de prendre une décision, en s'appuyant sur des conseils appropriés ' indique le groupe.



Le fonds de sauvetage des banques en Espagne détiendrait 14% du nouvel ensemble si l'opération de fusion était réalisée indique El Confidential.



' Ce rapprochement potentiel sera observé avec une grande attention dans toute l'Europe alors que la BCE appelle de ses voeux des fusions entre banques. Mais il s'agit ici encore d'un projet national et pas transfrontalier ' indique ce matin Aurel BGC.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.