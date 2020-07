Bank of New York Mellon : Au-dessus des attentes au T2

(CercleFinance.com) - Bank of New York Mellon indique ce mercredi avoir connu, au titre de son deuxième trimestre 2020, un résultat net de 901 millions de dollars, en baisse donc par rapport à la même période en 2019 (969 millions de dollars).



Les revenus s'affichent cependant en légère augmentation, de +2%, passant ainsi à 4,0 milliards de dollars. Le bénéfice par action est pour sa part stable, à 1,01 dollar.



Le BPA est ainsi au-dessus des attentes des analystes, le consensus visant en effet 0,91 dollar.



